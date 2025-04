Ob svetovnem dnevu zdravja začetek kampanje Zdravi začetki, svetla prihodnost

pripravil Gregor Mlakar

Ljubljana, 5. aprila - Letos je svetovni dan zdravja, ki ga zaznamujemo 7. aprila, namenjen zdravju mater in novorojenčkov. Ob tem se začenja tudi celoletna kampanja z naslovom Zdravi začetki, svetla prihodnost, s katero Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) poziva vlade in zdravstvene ustanove, naj povečajo prizadevanja za odpravo smrti mater in novorojenčkov.