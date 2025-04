Patronažne sestre opozorile na porast nasilja in izgorelost

Zreče, 4. aprila - V sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti, ki deluje pri zbornici zdravstvene in babiške nege, ob 50-letnici delovanja izpostavljajo, da so patronažne medicinske sestre pogosto edina vez med bolnikom in zdravstvenim sistemom. Opozarjajo na porast nasilja nad sestrami in svarijo pred izgorelostjo.