Svetovne cene hrane marca stabilne

Rim, 4. aprila - Svetovne cene hrane so marca ostale stabilne, potem ko so nižje cene žit in sladkorja izravnale vpliv višjih cen rastlinskega olja, je danes objavila Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Cenovni kazalnik košarice osnovnih prehrambenih izdelkov, ki ga izračunava FAO, je bil marca pri 127,1 točke, kar je 0,3 točke več kot februarja.