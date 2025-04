Hrvaška poleti z letalskimi povezavami do 122 mest v tujini

Zagreb, 6. aprila - Hrvaška letališča bodo v poletni letalski sezoni povezana s 122 destinacijami v več kot 40 državah. Med marcem in oktobrom je predvidenih okoli 485 domačih in mednarodnih potniških letov, kar je za dva odstotka več kot v enakem obdobju lani, so sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti.