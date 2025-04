ZPS opozarja na različno kakovost čokoladnih jajc in zajcev

Ljubljana, 5. aprila - Vsa čokoladna jajca in zajci niso izdelani iz čokolade, temveč so med njimi tudi takšni iz njenih nadomestkov, so opozorili v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Potrošnike so pozvali k branju seznama sestavin, ob tem pa poudarili, da nadomestki čokolade niso nujno bistveno cenejši.