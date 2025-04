Člani slovenskih Lions in Leo klubov bodo pogozdovali v kočevskih gozdovih

Kočevje, 5. aprila - Zveza Lions in Leo klubov Slovenije danes v Kočevju organizira pogozdovanje kočevskih gozdov, poškodovanih v snegolomih in ledolomih v preteklih letih. Njihova želja je, da bi posadili 3000 sadik. Dogodka se bo udeležil tudi predsednik Lions International za leto 2024-2025 Fabricio Oliveira, ki je te dni na obisku v Sloveniji, so sporočili.