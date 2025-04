Na posvetu pozvali k spoštljivemu odnosu do starejših ljudi

Ljubljana, 4. aprila - Sodelujoči na današnjem posvetu o dostojanstvu v starosti so poudarili nujnost bolj spoštljivega odnosa do starejših ljudi. Po njihovem mnenju ni sprejemljivo, da se jih potiska na rob družbe, da so tarča omalovaževanja in nasilja. Prav tako ni prav, če jim ni omogočen dostop do storitev javnih služb, so opozorili.