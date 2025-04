Ljubljanska borza dopoldne v rdečem

Ljubljana, 4. aprila - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je dopoldne zdrsnil pod izhodišče in do 11.30 izgubil 0,82 odstotka vrednosti. Vlagatelji največ povprašujejo po delnicah NLB in Krke, s katerimi so doslej ustvarili za 585.000 oziroma 355.000 evrov prometa. Delnice NLB so doslej izgubile 1,48 odstotka, delnice Krke pa 0,59 odstotka.