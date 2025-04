Na parkiriščih izletniških točk v Begunjah na Gorenjskem vlomi v avtomobile

Begunje na Gorenjskem, 4. aprila - Radovljiški policisti so bili v četrtek zvečer obveščeni o več vlomih v avtomobile na parkiriščih v Krpinu in Dragi, ki jih ljudje uporabljajo za vzpone na Sv. Petra, Roblek in Begunjščico. Storilec je vlomil v več avtomobilov in si iz njih prilastil tudi nekaj denarja. Policisti za pomoč pri iskanju storilca prosijo morebitne priče ali očividce.