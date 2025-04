Decembra v kinematografih tretji del Avatarja z novimi plemeni in deželami

Las Vegas, 6. aprila - Tretji del znanstvenofantastične sage o ljudstvu Na'vi z naslovom Avatar: Ogenj in pepel v kinematografe prihaja 19. decembra letos. Film z dvema novima klanoma, sovražniki in bojevanjem na lesenih ladjah v zraku sledi filmu Avatar in nadaljevanju Avatar: Pot vode. Oba filma se uvrščata na vrh lestvice najbolj dobičkonosnih filmov vseh časov.