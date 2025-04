V Luciji odprli prenovljen in razširjen športni park

Piran, 4. aprila - Piranski župan Andrej Korenika je danes v Luciji odprl prenovljen in razširjen športni park, ki bo lokalni skupnosti ponudil številne nove možnosti za rekreacijo, druženje in zdravo preživljanje prostega časa. Vrednost naložbe je znašala skoraj 600.000 evrov, od katerih je 250.000 evrov prispevalo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.