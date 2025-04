S kampanjo Pomagam na bone do brezplačnih sendvičev za študente in brezdomce

Ljubljana, 4. aprila - Radio Študent je danes predstavil kampanjo Pomagam na bone, s katero opozarja na problematiko trenutnega sistema študentske subvencionirane prehrane. Že dva meseca vsak petek s svojimi subvencijami prevzemajo sendviče "na bone" in jih donirajo Kraljem ulice. Do zdaj so razdelili 140 sendvičev. Kampanjo bodo nadaljevali vsaj še do poletja.