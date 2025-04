V Novem mestu danes 25. novomeški tek

Novo mesto, 5. aprila - Na Glavnem trgu v Novem mestu se bo danes ob 13. uri začel 25. Novomeški tek, ki vsako leto privabi več sto poklicnih in rekreativnih tekačev. Na jubilejni, 25. tek, so organizatorji za tekače pripravili dve novi progi, dolgi tri in deset kilometrov. S tem želijo po besedah organizatorjev še dodatno popestriti dogajanje.