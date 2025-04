Novo mesto, 5. aprila - Zaradi rekonstrukcije ceste in komunalnih vodov bo od danes do ponedeljka v Novem mestu popolna zapora Seidlove ceste, in sicer na odseku od križišča s Koštialovo ulico v smeri Plave lagune. Po zaključku del bo v torek na istem odseku znova vzpostavljena delna zapora, so sporočili z Mestne občine Novo mesto.