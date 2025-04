Bruce Springsteen s sedmimi albumi neobjavljenih skladb

New York, 5. aprila - Bruce Springsteen bo svoje oboževalce razveselil s sedmimi albumi še neobjavljenih skladb, ki jih je posnel v 35-letnem obdobju. Zbirka albumov je poimenovana Tracks II: The Lost Albums in vključuje 83 skladb, posnetih med letoma 1983 in 2018. Zbirka Tracks II: The Lost Albums bo izšla pri založbi Sony Music 27. junija.