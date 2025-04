Vreme: Precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo

Ljubljana, 4. aprila - Danes bo pretežno jasno, le dopoldne bo na vzhodu nekaj povečane oblačnosti. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo prevladovalo sončno vreme, proti večeru pa se bo oblačnost od severa povečala. Jutranje temperature bodo od 2 do 6, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 0, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na nedeljo bodo prehodno rahle padavine, zapihal bo okrepljen severovzhodni veter. V nedeljo čez dan se bo postopno razjasnilo. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno hladneje bo. V ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo na vzhodu oblačnost povečala. Hladno bo, zjutraj bo v zatišnih legah nevarnost pozebe.

Vremenska slika: Iznad območja Islandije prek Severnega morja proti srednji Evropi in Alpam sega območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se prek Baltika in južne Skandinavije pomika proti jugu. Nad našimi kraji se ob šibkem vetru zadržuje razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v sosednjih pokrajinah Hrvaške zmerno do pretežno oblačno, drugod bo precej jasno. V soboto bo povečini sončno, proti večeru bo v krajih severno od nas oblačnost začela naraščati.

Biovreme: Danes in še večji del sobote bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden. V soboto zvečer bo vremenska obremenitev naraščala.