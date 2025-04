V Kopru se začenjajo Dnevi kmetijstva in Primorski sejem

Koper, 4. aprila - Koprska Arena Bonifika bo od danes do nedelje po nekajletnem premoru gostila 26. Primorski sejem in Dneve kmetijstva. Obrtno-podjetniški in kmetijski sejem združuje obrtniške, podjetniške in kmetijske razstavljavce iz Slovenije in tujine. Spremljalo ga bo tudi bogato obsejemsko dogajanje, ki bo, tako kot ogled sejma, brezplačno.