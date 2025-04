Delež ekoloških živil v vrtcih in šolah po ugotovitvah inšpektorjev raste

Ljubljana, 4. aprila - Delež ekoloških živil in živil iz ostalih shem kakovosti se je v vrtcih in šolah po ugotovitvah inšpekcije za kmetijstvo povečal. Vrtci in šole kot oviro na tem področju izpostavljajo predvsem višje cene takšnih živil in občasno vprašljivost kakovosti ekološke ponudbe. Inšpektorat v tej luči med drugim predlaga povezovanje manjših šol in vrtcev.