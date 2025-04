Slovenec med obtoženimi za tihotapljenje cigaret na Hrvaško

Zagreb, 4. aprila - Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je na podlagi kazenske ovadbe uvedel preiskavo zaradi suma tihotapljenja cigaret proti trem obtožencem, med katerimi je tudi slovenski državljan. Policija jih je ujela, ko so iz Bosne in Hercegovine na Hrvaško pretihotapili skoraj sedem tisoč škatlic cigaret.