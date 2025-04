Dražba originalnega modela ET vesoljčka neuspešna

New York, 5. aprila - Originalni model ET vesoljčka, ki so ga ustvarili za priljubljeni istoimenski film Stevena Spielberga, na dražbi ta teden ni našel kupca, je sporočila avkcijska hiša Sotheby's iz New Yorka. Model, ki je bil naprodaj, je eden od treh, ki jih je Spielberg uporabil pri snemanju filma iz leta 1982.