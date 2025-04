V ruskem napadu na Harkov več mrtvih in ranjenih

Kijev/Moskva, 4. aprila - Ruski napad z brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko mesto Harkov je terjal najmanj štiri smrtne žrtve, več kot 30 ljudi je bilo ranjenih, so danes sporočile lokalne oblasti. V napadu je bilo poškodovanih več stavb, izbruhnili so tudi požari. O napadih z brezpilotniki in smrtni žrtvi poroča tudi Rusija.