Na Počku tekmovanje v izdelavi in lansiranju miniaturiziranih satelitov

Postojna, 4. aprila - Na vojaškem poligonu na Počku pri Postojni bo danes in v soboto potekalo tekmovanje v izdelavi in lansiranju miniaturiziranih satelitov poimenovano CanSat in CanSat Junior. V zasnovi, sestavi in preizkusu miniaturiziranih satelitov v velikosti pločevinke se bo pomerilo 12 ekip s 60 tekmovalci iz vse Slovenije, so sporočili iz Centra Noordung.