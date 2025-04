Azijske borze še poglobile izgube

Tokio, 4. aprila - Indeksi na azijskih borzah so danes še poglobili četrtkove izgube, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v sredo napovedal carine na uvoz blaga iz vsega sveta v ZDA. Trge skrbi, da bi zadnji ukrepi Bele hiše lahko zanetili trgovinsko vojno, povzročili vnovično zvišanje inflacije in privedli do recesije.