Kralji še do tretje zmage v Salt Lake Cityju

Salt Lake City, 4. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so na gostovanju v olimpijskem Salt Lake Cityju premagali Utah s 4:2. Kopitar se tokrat ni vpisal med strelce ali podajalce. To je bila še tretja zaporedna zmaga kraljev nad tem Utahom to sezono, s katero so prišli do 43. zmage v sezoni.