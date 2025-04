Televizijski zdravnik Oz bo skrbel za ameriška zdravstvena sklada

Washington, 4. aprila - Ameriški senat je v četrtek s 53 republikanskimi glasovi za in 45 demokratskimi proti izvolil televizijskega zdravnika Mehmeta Oza za vodjo centra, ki skrbi za zdravstvena sklada medicare in medicaid, poročajo ameriški mediji. Sklada za starejše in revne krijeta zdravstveno zavarovanje za okrog 160 milijonov Američanov.