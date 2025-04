Golob za odločen, a preudaren odziv na ameriške carine

Ljubljana, 3. aprila - Premier Robert Golob meni, da ameriške carine ne koristijo ne Sloveniji, ne EU, še najmanj pa ZDA. Nanje se je treba odzvati odločno, a preudarno, je povedal za TV Slovenija in POP TV. Dotaknil se je tudi referenduma o dodatku k pokojnini za umetnike, ki je zanj nesmiseln in v škodo slovenskemu narodu. V Svobodi so za bojkot referenduma.