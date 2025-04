Večer o ameriških carinah (4. 4.)

Maribor, 3. aprila - Darja Kocbek v komentarju Išče se razum piše, da carine, ki jih uvaja ameriški predsednik Donald Trump, niso novost. Uvajal jih je namreč že v prvem mandatu od leta 2016 do 2020. Avtorica meni, da v EU s svojimi odzivi niso nič manj kratkovidni in populistični kot Trump ter da bi lahko uvedbe carin že pričakovali in se nanje pripravili.