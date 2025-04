Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 4.)

Ljubljana, 3. aprila - Tuje tiskovne agencije so poročale o odzivu slovenskega ministra za finance Matjaža Hana in glavnega ekonomista GZS Bojana Ivanca na nove ameriške carine. Pisale so tudi, da je odbor DZ za kulturo brez glasu proti potrdil predlog izvedbe zakonodajnega referenduma o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.