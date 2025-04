Požar na Jezerski cesti v Kranju pogašen

Kranj, 3. aprila - Okoli 17. ure je zagorelo v enem izmed podjetij na Jezerski cesti v Kranju. Zvečer so s kranjske policijske uprave sporočili, da so gasilci požar pogasili. Zapiranje vrat in oken zaradi požara in dima tako ni več potrebno. Po podatkih policistov je nastala minimalna materialna škoda.