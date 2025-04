Nove ameriške carine evropske borze obarvale v rdeče, pocenile nafto in podražile evro

London/Frankfurt/Pariz, 3. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes močno znižali, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump sinoči napovedal, da bodo ZDA uvedle carine na uvoz blaga iz vsega sveta, poleg tega pa so danes začele veljati ameriške carine na uvoz avtomobilov. Cene nafte so potonile, tečaj evra pa se je okrepil. Pridobiva tudi zlato.