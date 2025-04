Na policiji pripravili predlog celovite reorganizacije centra za varovanje in zaščito

Ljubljana, 3. aprila - Na policiji so na podlagi usmeritev in obveznih navodil ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja pripravili predlog celovite reorganizacije centra za varovanje in zaščito. Predlog vključuje spremembe organizacijske strukture, prenovljeno sistemizacijo delovnih mest in delovnih procesov, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi.