Kranj, 3. aprila - Okoli 17. ure je zagorelo v enem izmed podjetij na Jezerski cesti v Kranju. Interventne službe so že na kraju. Gasilci požar še gasijo. Po prvih podatkih je zagorel kup odpadkov. Požar ni zajel nobenega objekta in nihče ni poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Kranj.