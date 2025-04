Macron Trumpovo napoved carin označil za kruto in neutemeljeno

Pariz/Berlin, 3. aprila - Nove carine, ki jih je v sredo napovedal ameriški predsednik Donald Trump, so "krute in neutemeljene" in bodo imele velik vpliv na evropsko gospodarstvo, je danes ocenil francoski predsednik Emmanuel Macron. Prepričan je, da bodo negativne posledice teh ukrepov nosili tudi Američani, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.