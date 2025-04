Vreme: Precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo

V petek zjutraj bo na vzhodu nekaj povečane oblačnosti, sicer bo pretežno jasno. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju sredi dneva in popoldne maestral. Jutranje temperature bodo od 4 do 8, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 0, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo prevladovalo sončno vreme, proti večeru pa se bo oblačnost od severa povečala. V noči na nedeljo bodo prehodno rahle padavine, zapihal bo okrepljen severovzhodni veter. V nedeljo čez dan se bo postopno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno hladneje bo.

Vremenska slika: Iznad območja Islandije prek Severnega morja proti srednji Evropi in Alpam sega območje visokega zračnega tlaka. S severovzhodnimi vetrovi k nam postopno doteka bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo precej jasno, nekaj več oblačnosti bo le v krajih južno in vzhodno od nas. V petek bo v sosednjih pokrajinah Hrvaške zmerno do pretežno oblačno, drugod bo povečini sončno.