Ljubljana, 3. aprila - Nogometaši ljubljanske Olimpije so se v polfinalu pokalnega tekmovanja Pivovarne Union pridružili Celju, Kopru in Bravu Big Bangu. Ljubljančani so v zadnji četrtfinalni tekmi danes na svojem terenu v Stožicah premagali drugoligaško ekipo Beltinci Klima Tratnjek s 5:2 (4:1).