V Ljubljani odprli park Ade Škerl in Sonje Plaskan

Ljubljana, 3. aprila - V Ljubljani so danes odprli park Ade Škerl in Sonje Plaskan. Park leži med Prijateljevo in Cimpermanovo ulico na Prulah v Ljubljani in je prvi park, ki je poimenovan po istospolnem paru. Na današnji dan bi sicer Škerl praznovala 101. rojstni dan, so sporočili z Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU).