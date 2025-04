Objavljen razpis za financiranje čezmejnih projektov energetske infrastrukture v EU

Bruselj, 3. aprila - Evropska komisija je objavila razpis za financiranje čezmejnih projektov energetske infrastrukture po EU. Za sofinanciranje študij in gradbenih del se lahko prijavijo projekti s prvega seznama projektov skupnega interesa in projektov vzajemnega interesa. Med njimi je projekt GreenSwitch slovenskih, avstrijskih in hrvaških partnerjev.