Slovenski prevodi na razstavi Andyja Warhola po mnenju stroke slabi in narejeni strojno

Ljubljana, 5. aprila - Razstava Beyond Borders, ki v sklopu Evropske prestolnice kulture (EPK) v goriški palači Attems Petzenstein na ogled postavlja dela Andyja Warhola, je spodbudila razpravo o rabi strojnega orodja pri prevajanju in lektoriranju. Vrstijo se namreč opozorila, da so prevodi v slovenščino zelo slabi in da so si pri njih pomagali s strojnimi orodji.