Newyorške borze po predstavitvi novih ameriških carin potonile

New York, 3. aprila - Delniški indeksi na newyorških borzah so nov trgovalni dan začeli s krepkimi padci. Vlagatelji so zaskrbljeni zaradi odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da ZDA uvedejo carine na uvoz blaga z vsega sveta, poleg tega so danes začele veljati ameriške carine na uvoz avtomobilov.