Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila sanacijo strojnih inštalacij v treh objektih v Ljubljani

Ljubljana, 3. aprila - Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da se v načrt razvojnih programov 2025-2028 uvrsti nov projekt sanacije strojnih inštalacij v objektih Langusova 4, Tržaška 19 in 19A v Ljubljani. Namen projekta je sanacija cevovodov za ogrevanje in hlajenje v objektih, ki so v lasti države. Izvedba projekta je ocenjena na 1,9 milijona evrov.