Vlada direktorju urada za kemikalije Alojzu Grabnerju podelila nov mandat

Ljubljana, 3. aprila - Vlada je na današnji seji direktorju urada za kemikalije Alojzu Grabnerju podelila nov petletni mandat, in sicer od 15. julija do 14. julija 2030 z možnostjo ponovnega imenovanja, so zapisali v sporočilu po seji vlade. Grabner urad za kemikalije vodi od julija 2010.