Mladostniške sanje o Nasi dobile krila nad Počkom

pripravila Manca Ahčin

Postojna, 7. aprila - Sateliti v velikosti pločevinke so v petek osvajali nebo nad vojaškim poligonom Poček. Dijaki in osnovnošolci so na nacionalnem tekmovanju CanSat svoje ročno izdelane sonde izstrelili kar kilometer visoko, z njimi zagnano izvajali znanstvene naloge in dokazali, da za prave vesoljske misije včasih zadoščata le dobra ideja in nekaj radovednih glav.