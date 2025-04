Izolska komunala v novi akciji zbiranja odpadkov s premično zbiralnico

Izola, 6. aprila - Da uporabniki kosovnih odpadkov in zelenega reza ne bi več odlagali nepravilno, je Komunala Izola pripravila novo akcijo zbiranja odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Trajala bo med 7. in 18. aprilom, premična zbiralnica pa bo na voljo tako v mestu kot tudi primestnih naseljih in na podeželju.