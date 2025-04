Na komisiji DZ za peticije spregovorili o predlogu zakona o medijih

Ljubljana, 3. aprila - Komisija DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti je danes na zahtevo poslanske skupine SDS na nujni seji obravnavala predlog zakona o medijih. V koaliciji so sejo obstruirali. V SDS so bili kritični predvsem do člena, ki govori o prepovedi spodbujanja nasilja ali sovraštva in ščuvanja k storitvi terorističnih kaznivih dejanj.