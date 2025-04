Na Plavjah z zasaditvijo oljke začeli gradnjo novega centra oljkarstva in drugih kultur

Koper, 3. aprila - S slovesno zasaditvijo oljke so na Plavjah pri Kopru danes na pot pospremili začetek gradnje novega Kompetenčnega centra oljkarstva in drugih mediteranskih kultur. Ta naj bi bil na prostoru nekdanje vojaške karavle zgrajen do konca naslednjega leta. Naložba je vredna okrog 4,5 milijona evrov.