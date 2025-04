V Turčiji zaradi opozicijskega poziva k bojkotu pridržali 11 ljudi

Istanbul, 3. aprila - Turške oblasti so danes pridržale 11 ljudi, osumljenih širjenja poziva k bojkotu podjetij, ki veljajo za provladna. Po navedbah tožilstva v Istanbulu so preiskavo proti njim sprožili zaradi suma širjenja "sovraštva in diskriminacije" v javnosti, poročanje turških medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.