V javni obravnavi ureditvi preprečevanja pranja denarja in trga finančnih instrumentov

Ljubljana, 3. aprila - Ministrstvo za finance je dalo v javno obravnavo predloga novel zakonov o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter o trgu finančnih instrumentov. Predloga, ki sledita novostim v EU na področju dostopa do podatkov o dejanskih lastnikih in digitalne varnosti, bosta v javni obravnavi do 15. aprila.