AmCham Slovenija: Protekcionistični ukrepi dolgoročno škodijo vsem deležnikom

Ljubljana, 3. aprila - Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji (AmCham Slovenija) obžaluje napoved ameriških carin in ob tem poudarja pomen odprtega dialoga in sodelovanja. "Unilateralni in protekcionistični ukrepi predstavljajo resno tveganje za predvidljivost globalnega poslovnega okolja in dolgoročno škodijo vsem deležnikom," so izpostavili.