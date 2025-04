Evropski revizorji opozarjajo na neizkoriščenost mehanizma EU za okrevanje pri digitalnem prehodu

Luxembourg, 3. aprila - Mehanizem EU za okrevanje in odpornost naj bi služil kot gonilo digitalnega prehoda EU, vendar ta priložnost ni bila povsem izkoriščena, ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Kritično je tudi do sistema za spremljanja smotrnosti mehanizma, zaradi česar je težje izmeriti prispevek reform in naložb k digitalnemu prehodu.