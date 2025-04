Začela se je izobraževalna kampanja o kibernetskih tveganjih

Ljubljana, 3. aprila - Banke, hranilnice in ZBS opozarjajo na porast spletnih prevar. Zato so danes tretje leto zapored zagnale izobraževalno kampanjo Pazi.se, izobrazi.se, s katero želijo okrepiti zavedanje o kibernetskih tveganjih ter opolnomočiti uporabnike bančnih storitev pri prepoznavanju in preprečevanju spletnih prevar.